Kaybolan köpek 1 yıl sonra evine geri döndü

Avustralya'nın Adelaide kentinde Appy isimli köpek, kaybolduktan 1 yıl sonra polis tarafından bulunarak evine geri getirildi. Evinden 150 kilometre uzakta bulunan köpeğin 1 yıl boyunca nasıl hayatta kaldığı gizemini koruyor. Murrau Konseyi belediye başkanı Dave Burgess, köpeğin mikroçipi olmasaydı asla bulunamayacağını söyledi.

Border collie köpek cinsi özellikleri

Border collie, İngiltere-İskoçya bölgesinde yaklaşık 300 yıldır koyun çobanı köpeği olarak kullanılıyor. En zeki ırklardan biri kabul edilen border collie yetenek yarışmalarında da çok başarılı. Border collie yaklaşık 51 cm yüksekliğinde, 14–23 kg ağırlığında bir köpek ırkıdır. Çoğunluk siyah-beyaz ve uzun kürklü. Kızıl veya üç renkli olanları da bulunur.









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