Kaybolan mikroplar oyunu

Malzemeler:

1 kilitli poşet, renkli CD kalemleri, keçeli kalemler, kağıt, kova/leğen, su, makas

Nasıl oynanır?

CD kalemi ile çocuğunuzun ellerini kilitli poşete çizin. CD kalemi kullanmanızı öneriyoruz çünkü suda çıkmaması için dayanıklı bir kaleme ihtiyacınız olacak. Daha sonra çocuğunuzla birlikte kilitli poşetinizin boyuna uygun bir kağıt kesin ve ona keçeli kalemlerle komik mikrop şekilleri çizin. İnternetten fikir alabilir ya da kararı tamamen çocuğunuza bırakabilirsiniz. Kağıdı kilitli poşetin içine koyun.

Ağzını sıkıca kilitleyin. Yeterli olmadığını düşünürseniz bant ile sağlamlaştırabilirsiniz çünkü poşetin içine su kaçmaması da önemli. Son olarak kilitli poşetin boyuna uygun bir su kovası bulun ve içini suyla doldurun. Derinlik önemli. İçinde çizdiğiniz virüs kağıdını bulunduran ellerin çizilmiş olduğu kilitli poşetinizi dik açıyla yavaşça suya daldırın. HOKUS POKUS! Virüsler artık gözle görülemeyecek ve eller temiz kalacak!





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