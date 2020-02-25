Kaybolduğunu anlayan köpek polise gitti
Teksas'ta kaybolan bir köpek, polis karakoluna gitti. Chico isimli köpek, adeta polis memurlarını neşelendirmek için bir ziyaret düzenlemiş gibiydi. Tasmasında kimliği olmayan Chico, ertesi günü kayıp ihbarı yapan sahibi tarafından bulunarak evine götürüldü.
25 Şubat 2020, Salı 14:11 Son Güncelleme:
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ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Odessa Polis Karakolundaki memurlar, bir sabah sevimli bir ziyaretçi ağırladı. Patilerini masanın üzerine koyarak derdini anlatmaya çalışan köpeğin kayıp olduğu ortaya çıktı. Çavuş Rusty Martin, adı Chico olan köpeğin hiç tedirgin görünmediğini söyleyerek, 'Sanki mahallede bir gezintiye çıkmış ve polislerin günlerini neşelendirmek için ziyarete gelmeye karar vermiş gibiydi' dedi. Chico, bir süre danışmanın önünde bekledikten sonra içeri koştu. Çavuş Martin, 'Onu binada görmekten heyecan duyduk' dedi.
Kimliğini düşürmüş
Chico'nun polislere oyun oynama süresi dolduğunda, artık sahibini arama vakti gelmişti. Ancak kimlik etiketi tasmasından düştüğü için bu kolay değildi. Bu nedenle Chico'nun üzerinde bir mikroçip olup olmadığının kontrol edilmesi için veterinere gitmesi şarttı.
Chico, polis merkezindeki eğlencenin bittiğini anladı ve veteriner gelmeden saklandı. Ertesi gün, köpeklerinin kaybolduğunu bildiren bir aile, Chico'yu almaya geldi.
Çavuş Martin, yaptığı açıklamada, 'Geldiği gibi gitti. Sahini ertesi sabah onu aldı ve evine götürdü. Polis merkezine yaklaşık bir mil uzakta yaşıyor' dedi.