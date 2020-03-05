Yöresel lezzetlerden biri olan kaygana tarifi aslında bir nevi sebzeli krep tarifi olarak ta bilinen bir yiyecek. Sevdiklerinize hazırlamak için kaygana tarifi arıyor yada kaygana nasıl yapılır merak ediyorsanız "kaygana tarifi, kaygana nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Kaygana tarifi

Kaygana malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/3 demet maydanoz

1/3 demet dereotu

3 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Kaygana pişirmek için:

1 çay bardağı ay çiçek yağı

Kaygana yapılışı

Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Yumurtaları ayrı bir kaseye alıp çırpın. Daha sonra unlu karışımla birlikte yumurtaları karıştırıp iyice çırpın. İçerisine ince kıyılmış maydanoz, taze soğan ve dereotunu ilave edip iyice çırpın. Krep tavasını ocakta ısıtın. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyup yağ kızınca kaygana hamurundan bir kepçe tavaya dökün. Altlı üstlü çevirerek kızartın. Bütün kaygana hamuru bitene kadar bu işlemi yapın.