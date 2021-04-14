Kaygıyı yöneten sınavda başarılı olur
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na salgın sürecinde hazırlanan adayların kaygı durumu her yıl olduğundan daha fazla. Uzmanlar, gerek sınava hazırlıkta gerekse sınav anında zamanı etkili kullanabilen, kaygısını yönetebilen adayların sınav performansının daha iyi olacağını söyledi. Sevim Büyüktaş Demir- Posta
14 Nisan 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran’da yapılacak. Birinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan 12’nci sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu yarıyıl tatilinde yüz yüze derslere başladı. Bu yıl yapılan YKS’ye salgın sürecinde hazırlanan adayların kaygı durumu her yıl olduğundan daha fazla. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, kaygı yönetimi ile ilgili önemli bilgiler verdi.
ZİHİNSEL DAĞINIKLIK
Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, bu yıl sınava girecek öğrencilerin sınav esnasında gerçek performansı ortaya koyamama endişesi yaşadıklarını söyledi. Bu endişenin arkasında salgının neden olduğu ve pek çok kişinin yaşadığı ‘zihinsel dağınıklık’lığın önemli bir rol oynadığını belirten Coşkun, “Gündemde insan sağlığı ile ilgili kritik bir konu varken adayların sınava hazırlık sürecine yeterince odaklanamaması ve bu nedenle stres yaşaması çok normal” dedi.
DUYGU VE ZAMAN YÖNETİMİ
Kaygının olumsuz düşüncelerin yarattığı bir duygu durumu olduğunu söyleyen Coşkun, “Duygu ve zaman yönetimi becerileri çağımızın altın kavramları. YKS sınavında da bu becerileri iyi kullanabilmek önemli oldu. Çünkü son yıllarda soru metinleri gittikçe daha uzun ve seçenekler öğrencilerin algılama, ilişki kurma, analitik düşünme gibi becerilerini daha yoğun kullanmalarını gerektiriyor. Kaygısını yönetebilen adayların sınav performansı daha iyi olacak” dedi.
YKS İÇİN TAKTİKLER
Uğur Okulları PDR ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, YKS’ye hazırlanan öğrencilere şu önerileri yaptı:
AİLE ARASINDA SINIRLAR BELİRLENMELİ
İnsan beyninin odaklanma süresi 40 dakika ve bu sürede odada öğrenciyi rahatsız edecek bir kişi ya da unsur bulunmamalı. Diğer aile bireyleri öğrencinin dikkatini dağıtmamalı.
CEP TELEFONU CİDDİ BİR DİKKAT DAĞITICIDIR
Ders çalışırken cep telefonu öğrencinin yanında olmamalı. Öğrenci derse konsantre olduğu sırada gelen bir mesaj ya da sosyal paylaşım sitelerinden gelen bir bildirim, çalışmayı ve öğrenmeyi olumsuz etkiler.
GECE DERS ÇALIŞMAK VERİMLİ DEĞİL
Salgın sürecinde bazı öğrencilerin gündüz uyuyup gece yaşamaya başladıklarına tanık oluyoruz. Bu başarıyı olumsuz etkiler. Gece çalışmak gündüz kadar verimli değildir. Beynimiz günebakan çiçeğine benzer. Öğrenmeye en açık olduğumuz zaman sabah saatleridir.
DİYET YAPMAYIN
Sınava hazırlık gruplarında diyet yapılmasını önermiyorum. Öğrenciler dengeli beslenmeli. Kan şekeri düşük olduğunda öğrenci odaklanmakta güçlük çeker. Ancak bu dönemde hareket etmek de önemli. Öğrencilerin günde bir saat yürüyüş yapmaları ya da bir spor dalıyla ilgilenmeleri akademik performanslarına olumlu katkısı olur.
KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİN
Salgın nedeniyle motivasyon sorunu yaşayan öğrenciler var. Unutmayalım, salgın bir kriz süreci ve bu krizden kazançla çıkmak mümkün. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarında bunu gördük. Bu süreçten çok avantajlı çıkan öğrenciler de oldu.
KAYGI YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER
Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, kaygı ile ilgili öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
- Adaylar sınava kalan sürede dikkat ve algı süreçlerini olabildiğince sınava yöneltmeye çalışmalı.
- Yıl boyunca uyguladıkları çalışma temposunda beğenmedikleri, yetersiz olduğunu düşündükleri noktaları kalan zamana göre tekrar düzenleyebilirler.
- Adaylar, kaygılarını yönetebilmek için sınav öncesinde kaygılandıkları şeyin sınav sonucu olup olmadığını kendilerine sormalılar.
- Kaygı nedeni başarısız olmaksa kaygılandıkları konuları sınav sonrası düşünüp çözüm üretebileceklerini bilmeliler.
- Öğrenciler iyi organize olabilmeliler, bunun için bazı stratejiler kullanabilirler. Örneğin soruları hızla taramak, kendilerince kolay sorulardan başlamak, çok zorlandıkları sorularda ara vermek gibi.