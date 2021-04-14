Kaygıyı yöneten sınavda başarılı olur

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran’da yapılacak. Birinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan 12’nci sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu yarıyıl tatilinde yüz yüze derslere başladı. Bu yıl yapılan YKS’ye salgın sürecinde hazırlanan adayların kaygı durumu her yıl olduğundan daha fazla. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, kaygı yönetimi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

ZİHİNSEL DAĞINIKLIK

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, bu yıl sınava girecek öğrencilerin sınav esnasında gerçek performansı ortaya koyamama endişesi yaşadıklarını söyledi. Bu endişenin arkasında salgının neden olduğu ve pek çok kişinin yaşadığı ‘zihinsel dağınıklık’lığın önemli bir rol oynadığını belirten Coşkun, “Gündemde insan sağlığı ile ilgili kritik bir konu varken adayların sınava hazırlık sürecine yeterince odaklanamaması ve bu nedenle stres yaşaması çok normal” dedi.

DUYGU VE ZAMAN YÖNETİMİ

Kaygının olumsuz düşüncelerin yarattığı bir duygu durumu olduğunu söyleyen Coşkun, “Duygu ve zaman yönetimi becerileri çağımızın altın kavramları. YKS sınavında da bu becerileri iyi kullanabilmek önemli oldu. Çünkü son yıllarda soru metinleri gittikçe daha uzun ve seçenekler öğrencilerin algılama, ilişki kurma, analitik düşünme gibi becerilerini daha yoğun kullanmalarını gerektiriyor. Kaygısını yönetebilen adayların sınav performansı daha iyi olacak” dedi.

YKS İÇİN TAKTİKLER

Uğur Okulları PDR ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, YKS’ye hazırlanan öğrencilere şu önerileri yaptı:

AİLE ARASINDA SINIRLAR BELİRLENMELİ

İnsan beyninin odaklanma süresi 40 dakika ve bu sürede odada öğrenciyi rahatsız edecek bir kişi ya da unsur bulunmamalı. Diğer aile bireyleri öğrencinin dikkatini dağıtmamalı.

CEP TELEFONU CİDDİ BİR DİKKAT DAĞITICIDIR

Ders çalışırken cep telefonu öğrencinin yanında olmamalı. Öğrenci derse konsantre olduğu sırada gelen bir mesaj ya da sosyal paylaşım sitelerinden gelen bir bildirim, çalışmayı ve öğrenmeyi olumsuz etkiler.

GECE DERS ÇALIŞMAK VERİMLİ DEĞİL

Salgın sürecinde bazı öğrencilerin gündüz uyuyup gece yaşamaya başladıklarına tanık oluyoruz. Bu başarıyı olumsuz etkiler. Gece çalışmak gündüz kadar verimli değildir. Beynimiz günebakan çiçeğine benzer. Öğrenmeye en açık olduğumuz zaman sabah saatleridir.

DİYET YAPMAYIN

Sınava hazırlık gruplarında diyet yapılmasını önermiyorum. Öğrenciler dengeli beslenmeli. Kan şekeri düşük olduğunda öğrenci odaklanmakta güçlük çeker. Ancak bu dönemde hareket etmek de önemli. Öğrencilerin günde bir saat yürüyüş yapmaları ya da bir spor dalıyla ilgilenmeleri akademik performanslarına olumlu katkısı olur.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİN

Salgın nedeniyle motivasyon sorunu yaşayan öğrenciler var. Unutmayalım, salgın bir kriz süreci ve bu krizden kazançla çıkmak mümkün. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarında bunu gördük. Bu süreçten çok avantajlı çıkan öğrenciler de oldu.

KAYGI YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, kaygı ile ilgili öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: