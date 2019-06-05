Kayınvalidesi kabusu oldu! 3 bin TL istedi, vermeyince...

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, dağıtılması gereken evrakları evde unutan genç adam hayatının şokunu yaşadı. Uzaklaştırma kararı sonrası eve gidemeyen Davut B., evrakları alması için iş arkadaşını eve gönderdi. Fakat yine iddiaya göre, iş arkadaşına kapıyı açan kayınvalide Sevim K. evrakların karşılığında 3 bin lira para istedi.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Para vermeyi kabul etmeyen dağıtım elemanı, savcılığa başvurdu. Bu sırada Davut B. evrakları teslim edemediği gerekçesiyle işinden uzaklaştırıldı. Savcılık damadın şikâyeti sonrası soruşturma başlattı. Kayınvalide hakkında 3 yıl hapis isteniyor.