Türkiye Kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anları görüntüledi

Kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anları görüntüledi

Türkiye

Kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anları görüntüledi

Artvin Şavşat'ta ailesi gezintiye çıkan 71 yaşındaki Pumpul Karademir dengesini kaybederek düştüğü uçurumda hayatını kaybetti. Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar ise damadı tarafından görüntülendi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. Eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan Pumpul Karademir, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Pumpul Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar, gezi sırasında cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Şahiner’in önünde yürüyen Karademir, uçurumun kenarına geldiğinde aşağıya bakmaya çalıştı. Bu sırada Ayla Şahiner annesine, “Anne gitme, hayır, anne gitme” diye selendi. “Başım döndü” diyen damadının ise kayınpederi Mehmet Karademir'e “Baba tut şunu baba tut” diye seslendiği duyuldu. O anlarda Pumpul Karademir dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Çığlık seslerinin yükseldiği görüntülerde kayıt sona erdi.

DHA

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