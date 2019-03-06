Kayıp 2 kişinin cansız bedeni 500 metrelik uçurumda bulundu

Olay, Bolu’nun Seben İlçesi Korucuk Köyü mevkiinde meydana geldi.

Ömer Arslan (75) ve Mehmet Arıkan’ın (69) isimli iki arkadaş, dün gece saatlerinde Seben’de bulunan Kaya Evleri’ni görmek için Arıkan yönetimindeki 14 GF 458 plakalı otomobille yola çıktı.

AİLELERİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Arıkan ve Arslan’dan 2 gündür haber alamayan aileleri, şahısların hayatlarından endişe duyarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Arslan ve Arıkan’ın içerisinde bulunan otomobilin Plaka Tanıma Sistemi’ne göre son olarak Seben İlçesi istikametine doğru gittiğini belirledi.

Bolu-Seben Karayolu üzerinde çalışma başlatan Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Korucuk Köyü mevkiinde bulunan yaklaşık 500 metrelik uçurumun dibinde bir otomobil olduğunu gördü.

500 METRELİK UÇURUMDA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Uçurumdan aşağı inen jandarma ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilin çevresinde 2 erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede, bulunan cesetlerin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan’a ait olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından, Arıkan ve Arslan’ın cesetleri kepçe yardımıyla uçurumdan alınarak cenaze aracına taşındı.

Olay yerine gelen Arslan ve Arıkan’ın aileleri büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA