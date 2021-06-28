İstanbul’dan yaklaşık 1 ay önce kayıplara karışan 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun, Müge Anlı’da kayıp olarak aranıyordu. En son Sultanbeyli’deki Aydos Ormanı’na gittiği öğrenilen Dursun, ağaca asılı halde ölü bulundu.

İlk bulgulara göre hayatına son verdiği düşünülen Abdülkadir Dursun’un kaybolmadan önce yakınlarından yüklü miktarda borç para aldığı biliniyordu. Memleketi Giresun Görele’den polislik sınavı için İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan ablasının yanına gelen 27 yaşındaki Abdulkadir Dursun, 6 Haziran Pazar günü kayıplara karışmıştı. Genç adamın son olarak Aydos Ormanına gittiği ve kaybolmadan önce borçları nedeniyle yakınlarından farklı miktarlarda para istediği biliniyordu.

Ailesinin 10 Haziran’da araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya katılarak gözyaşları içinde aradığı 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun’dan kötü haber kaybının 21. gününde geldi. Müge Anlı, borçları sebebiyle daha önceki programlarında kendisine zarar vermiş olabileceğine işaret ettiği genç adamın ölüm haberini verdi.

İNTİHAR NOTU BIRAKIP CANINA KIYDI

Abdülkadir Dursun, kaybolduğu Aydos Ormanı’nın Yakacık Yeni Mahalle mevkiinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 civarında bölgeden geçen iki erkek tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, Abdülkadir’in üzerinden borçları sebebiyle intihar ettiğine yönelik bir not bulundu. Not içerisinde genç adamın, “Ben gerekli yerlere başvuru yaptım. Kimse bana yardımcı olmadı. İntihar ediyorum” sözlerine yer verdiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ TANINMAYACAK HALDE

Olay mahallinin ölü muayenesi yapmaya elverişli olmaması sebebiyle eniştesi tarafından ayakkabılarından teşhis edilen Abdülkadir Dursun’un cansız bedeni, kesin ölüm sebebi netleştirilmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Cansız bedeni tanınmayacak halde olan Abdülkadir Dursun’un acı haberi, ölü bulunduktan 1 saat sonra ailesine verildi. 5 haftalık hamile olan ablası haberi duyduktan sonra çocuğunu düşürme riski yaşadığı için hastaneye kaldırılırken annesi ise polis eşinin ölümünden sonra tek dayanağı olan oğlunu kaybettiği için gözyaşlarına boğuldu.



