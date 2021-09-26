Türkiye Kayıp Alişan'dan kahreden haber! 4 gün sonra ekipler fark etti

Kayıp Alişan'dan kahreden haber! 4 gün sonra ekipler fark etti

Türkiye

Kayıp Alişan'dan kahreden haber! 4 gün sonra ekipler fark etti

Isparta’nın Aksu ilçesinde ailesine gezmeye gittiğini söyleyerek evden ayrılan Alişan Soylu'nun 4 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

26 Eylül 2021, Pazar 17:15 Son Güncelleme:
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Isparta’nın Aksu ilçesinde, 4 gün önce gezmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alişan Soylu (17) dağlık alanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksu'da ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi. Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatıldı.

ZİNDAN MAĞARASI BÖLGESİNDE ARAMA YAPILDI

Geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Alişan Soylu'nun bulunması için ekipler seferber oldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Öğle saatlerinde Zindan Mağarası bölgesinde arama tarama yapan AFAD ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti. Hemen bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede yerde yatanın, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Diğer ekipler de hemen bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Alişan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Alişan Soylu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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