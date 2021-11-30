Türkiye Kayıp astsubayın cesedi denizden çıktı!

Kayıp astsubayın cesedi denizden çıktı!

Türkiye

Kayıp astsubayın cesedi denizden çıktı!

Balıkesir'de iki gün önce ortadan kaybolan genç uzman çavuşun cansız bedeni denizde bulundu.

30 Kasım 2021, Salı 17:13 Son Güncelleme:
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Bandırma'da arkadaşları tarafından sosyal medyada kayıp ilanı verilen 23 yaşındaki genç Astsubay Nuri U.'dan iki gündür haber alınamadı.

Bugün saat 15.00 sularında kırmızı menderekte balık tutmaya giden balıkçılar tarafından bir ceset görüldü. Balık tutan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri ile sahil güvenlik ekipleri geldi. Daha sonra denizdeki erkek cesedi dalgıçlar tarafından sahil güvenlik botuna çıkarıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Yapılan incelemede cesedin Bandırma’da iki gündür arkadaşları tarafından kayıp ilanı ile aranan Nuri U.'ya ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen gencin arkadaşları cesedi görünce sinir krizi geçirdiler. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Nuri U.'nun cenazesinin kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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