Türkiye Kayıp balıkçının cansız bedeni 35 gün sonra bulundu

Kayıp balıkçının cansız bedeni 35 gün sonra bulundu

Türkiye

Kayıp balıkçının cansız bedeni 35 gün sonra bulundu

Balıkesir'de balıkçı Osman Arı'nın, avlanmak için tekneyle açıldığı Manyas Gölü'nde kaybolduktan 35 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

20 Şubat 2022, Pazar 16:14 Son Güncelleme:
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Balıkesir'de Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Osman Arı, 16 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi'ne gitti. Burada teknesini alarak Manyas Gölü'ne açılan Arı, dönüş vakti eve gelmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, göl ve çevresinde arama çalışması başlattı.

ÖNCE TEKNESİ BULUNDU

​Osman Arı'ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu. Dalgıçların da katıldığı aramada Arı'dan iz bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra durduruldu. Bandırma ilçesi kırsal Gölyaka Mahallesi'ndeki bir çoban, sabah saatlerinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını jandarmaya bildirdi. Harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, sudaki cesedi botla kıyaya çıkardı. Kontrolde cesedin kaybolan balıkçı Osman Arı'ya ait olduğu belirlendi. Arı'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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