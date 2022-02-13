Türkiye Kayıp Barış Özbek'in çalılıklar arasında cansız bedeni bulundu

Kayıp Barış Özbek'in çalılıklar arasında cansız bedeni bulundu

Türkiye

Kayıp Barış Özbek'in çalılıklar arasında cansız bedeni bulundu

Muğla’dan otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli’ye geldikten sonra ortadan kaybolmuştu. İnternette yaptığı son arama dikkat çeken Özbek'in karla kaplı sahada çalılıkların arasında cansız bedeni bulundu.

13 Şubat 2022, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı.

Akşam saatlerine kadar Özbek’i bekleyen aile, çocuklarından Haber alamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlar ile birlikte çevrede Özbek’i aradı.

‘DOĞADA NASIL YAŞANIR?’ ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Jandarma ekipleri Özbek’in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı. Özbek'in, anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek’in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda ‘Doğada nasıl yaşanır?’, ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Devam eden arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri Kız Tüydü mevkiinde gencin cansız bedenini çalılıklar ve karın altında hareketsiz yatarken buldu. Gencin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gencin neden öldüğü ise yapılacak olan otopsi raporunun ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

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