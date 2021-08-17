Türkiye Kayıp başvurusu yapılan avukattan acı haber geldi

Kayıp başvurusu yapılan avukattan acı haber geldi

Türkiye

Kayıp başvurusu yapılan avukattan acı haber geldi

Denizli Pamukkale'de, yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine kayıp ilanı verdikleri avukat Yusuf Oğuz apart dairesinde ölü bulundu.

17 Ağustos 2021, Salı 11:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Denizli Barosu avukatlarından Yusuf Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Oğuz'un, en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki apart dairesinde kaldığı tespit edildi. Eve gelen ve kapıyı çilingire açtırarak içeri giren polis ekipleri, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Yusuf Oğuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD için hezimet dünya için felaket
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Afganistan: Kadınlar sokağa çıkabilecek mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ben geldim
Rauf Tamer
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Muğla açıklarından Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı