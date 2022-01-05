Türkiye Kayıp Batuhan'dan acı haber geldi! Cansız bedeni bulundu

Kayıp Batuhan'dan acı haber geldi! Cansız bedeni bulundu

Türkiye

Kayıp Batuhan'dan acı haber geldi! Cansız bedeni bulundu

Denizli'de ailesine arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit dere yatağında ölü olarak bulundu.

05 Ocak 2022, Çarşamba 15:08 Son Güncelleme:
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Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarımın gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.



Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan Batuhan Yiğit, kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra 100. Yıl Atatürk Ormanı'nın içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu. Acı Haber üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İHA

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