Antalya Kemer’de 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketinde, içinde Kader Buse Acar (20) ile annesi Ayla Akkın’ın olduğu otomobil Ağva deresine düşmüştü. Ayla Akkın otomobilden çıkıp kıyıya ulaşmayı başarırken Buse sulara kapılmıştı. Günlerdir arama çalışması sürdüren ekipler çantasını, küpesini ve ayakkabısını bile çıkarmalarına rağmen Buse’yi bulamamıştı.

22 YIL SONRA GELEN ACI

Acar Ailesi, felaketin 100’üncü günü olan dün kızları için gıyabi cenaze namazı kılınmasına karar verdi. Anne Ayla Akkın cenazede güçlükle ayakta durdu.

1997’de 5 yaşında olan kızları Aysel’i de bir trafik kazasında kaybeden baba Ahmet Acar, “Arama çalışmaları sürecek. Ancak ruhunun öbür dünyaya gidebilmesi ve helallik almak için kızımı uğurlamaya karar verdik” dedi. Acılı anne baba törende gözyaşlarına boğuldu.

"KIZIMIZ BULUNURSA..."

Kızı Buse’yi günlerce kaybolduğu dere kenarında bekleyen Ahmet Acar, “Kızımız bulunursa yeni bir cenaze namazı kıldıracağız” dedi.