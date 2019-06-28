Kayıp çobanı 6 gün sonra buldular!

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan Ömer Kaya geçen hafta cuma sabahı kendisine ait hayvanları otlatmak üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri ormanlık alanda arama çalışması yaptı.

Arama ekiplerinin yanı sıra bölgede arama yapan çobanın yakınları Kaya’yı bir çeşmenin yakınlarında buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaya, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İHA