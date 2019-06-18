Kayıp çocuğun gölette cesedi bulundu

Dün merkeze bağlı Çukurhisar Mahallesi'ndeki evden çıkan ve geri dönmeyen Y.T.'nin ailesi jandarmaya başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

Çevrede araştırma yapan ekipler, mahalleye yakın göletin kenarında Y.T.'nin kıyafetlerini buldu. Gölette yapılan çalışmalarda Y.T.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Boğulduğu belirlenen çocuğun cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA



