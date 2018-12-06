Kayıp diye aranıyordu, böyle bulundu
Malatya Akçadağ'da, dün kaybolan ve yakınları tarafından aranan 53 yaşındaki Feride Başyurt, düştüğü su kuyusunda yaralı halde bulundu
Gürkaynak Mahallesi'nde oturan Feride Başyurt, dün öğle saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi.
Yakınları, arama çalışmalarından sonuç alamayınca, kadının bulunması için jandarmadan yardım istedi.
Jandarma ekipleri de başlattığı arama çalışmasında, kadını 10 metre derinliğindeki kuyuda yaralı halde buldu.
Kuyudan çıkarılan ve yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan 53 yaşındaki kadın, tedavi için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Başyurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
DHA