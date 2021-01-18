Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Kamyoneti ile en son Maşukiye'de görülen Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı.

Ekipler seferber oldu

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, İHH, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri arama yaparken, bölgeyi bilen ve arazi araçları olan vatandaşlar da çalışmalara destek oldu. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin kullanıldığı çalışmalarda, 4 drone ile de havadan girilmeyen yerler kontrol edildi.

51 yaşındaki Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun için Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Türk Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.

Aracıyla kanala düşerek hayatını kaybetmiş

Dr. Tolun'a ait aracın, Derbent Mahallesi'nde bulunan kanala düştüğü, kazada hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.

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