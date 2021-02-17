Türkiye Kayıp doktordan acı haber: Cesedine ulaşıldı

Kayıp doktordan acı haber: Cesedine ulaşıldı

Türkiye

Kayıp doktordan acı haber: Cesedine ulaşıldı

Bursa'da, Uludağ'da aracı terk edilmiş bulunan ve arama çalışması başlatılan doktorun cesedine ulaşıldı. Cesedin bulunduğu yerde ağaca bağlanmış şekilde serum malzemeleri bulundu.

17 Şubat 2021, Çarşamba 00:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'da, Uludağ'da aracı terk edilmiş bulunan ve arama çalışması başlatılan doktorun cesedine ulaşıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ı arama çalışmalarına katılan AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA ve JAK ekipleri, arabasının bulunduğu ormanlık bölgede yoğunlaştı.

Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki ormanlık bölgede doktorun cesedine ulaştı. Cesedin bulunduğu yerde ağaca bağlanmış şekilde serum malzemeleri bulundu.



Arabasında not bulundu

Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doktorun arabasında not bulunduğu ve intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün ailesine haber verdikten sonra sabah saatlerinde 27 AR 993 plakalı otomobiliyle Uludağ'a çıkmış, kendisinden bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yalçın'ın otomobili Uludağ yolunda terk edilmiş halde bulunmuş ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekiplerince doktorun bulunması için bölgede çalışma başlatılmıştı.

AA

İlgili Haberler
Eskişehir’de vahşet! Anne, baba ve çocuğu bıçaklanarak öldürüldüPınar Gültekin davasında gelişme! Tahliye kararına itiraz edildi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Oturup konuşacağız acıyı paylaşacağız...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Örgüt’ün adı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye 50 yıl daha savaşsın istiyorlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı