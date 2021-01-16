Türkiye Kayıp doktoru 100 kişilik ekip arıyor

Kayıp doktoru 100 kişilik ekip arıyor

Türkiye

Kayıp doktoru 100 kişilik ekip arıyor

Kocaeli Kartepe'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarına 100 kişilik ekip katıldı.

16 Ocak 2021, Cumartesi 12:40 Son Güncelleme:
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Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, çarşamba günü Kartepe ilçesindeki evinden ayrıldı. Kamyoneti ile gezmeye çıkan Uğur Tolun’dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH'nin karla kaplı dağlarda yaptığı tüm aramalara karşın Dr. Tolun'a ulaşılamadı. 

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Bu sabah JAK, AFAD, AKUT ve İHH ekipleri, yaptıkları toplantının ardından yaklaşık 100 kişilik ekiple Maşukiye, Kuzuyayla, Derbent, Geyik Alanı, Uçurtma Tepesi ve Kartepe'nin en yüksek noktası olan antenler bölgesinde arama çalışması başlattı. Aramalar gün boyu bölgede devam edecek. 


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