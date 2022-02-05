Türkiye Kayıp genç için 5. gün arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp genç için 5. gün arama çalışmaları devam ediyor

Türkiye

Kayıp genç için 5. gün arama çalışmaları devam ediyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları devam ediyor.

05 Şubat 2022, Cumartesi 20:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

19 yaşındaki Barış Özbek, Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da bindiği otobüsle Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da geleceğini belirterek telefonu kapattı. Özbek’ten haber alamayan aile yakınları, vatandaşlar, jandarma ve arama kurtarma ekipleri 5. gününde çalışmalara devam ediyor. Kaybolduktan 6 saat sonra Emecik kulesindeki baz istasyonundan en son sinyali görülen Özbek için arama çalışmaları o bölgeye doğru yoğunlaştırılmıştı.

Geniş çaplı olan bölgede ekipler gencin bulunması için arama çalışmalarına zorlu hava şartlarına rağmen devam ediyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Pembe misafirler
Banu Şen
Rauf Tamer
Okey
Rauf Tamer
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ümraniye’de kan donduran olay! Aile yakınları fenalık geçirdi