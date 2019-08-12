9 gündür kayıp olan genç kız bulundu

Merkez Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşayan borderline (kişilik bozukluğu) hastası Gizem Akdağ (17), 3 Ağustos’ta dondurma almak için evden ayrıldı.

Kızları eve dönmeyince kendi imkanlarıyla arama çalışması yapan aile daha sonra aynı gün polise kızlarının kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, ailenin ifadesine göre kızı kaçırdığı iddia edilen Gökmen Günal’ın Acarlar Mahallesi’ndeki evine gitti ancak bu kişiye ulaşılamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

3 AY ÖNCE DE KAÇIRILMIŞ

Anne Güler Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yaklaşık 3 ay önce de Gökmen Günal tarafından kaçırıldığını söyledi.

'ÇOCUĞUMU KANDIRDILAR'

Kızının yine aynı kişi tarafından kaçırıldığını düşündüklerini belirten Akdağ, "Çocuğumun her ne şekilde olursa olsun bulunmasını istiyorum. O çocuk kaç gündür ortada yok. Bu zamana kadar beni asla aramamazlık yapmazdı. Benim çocuğum engelli. Çocuğumu kandırdılar. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Herkesten yardım bekliyorum. Ne olur benim kızım bulunsun." dedi.

Akdağ, yetkililerden kızının bir an önce bulunmasını istedi.

YOLCU MİNİBÜSÜNDE BULUNDU

Aydın’ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan Gizem Akdağ (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.

Her yerde aranan Gizem Akdağ'ın kaçırıldığı şüphesi ile alarma geçen polis ve jandarma ekipleri, saat 21.30 sıralarında Söke-Milas karayolu üzerinde uygulama yaptı.

Söke ilçesine giden bir yolcu minibüsünü durduran ekipler, yolculara yaptıkları kimlik kontrolünde Akdağ ve Günal’ın minibüste olduğunu tespit etti. Kayıp kız ve onu kaçırdığı ileri sürülen genç jandarma karakoluna götürüldü.

AA-DHA