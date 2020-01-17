Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Son görüşme

Gülistan’ın kaybolmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameraları başta olmak üzere civarda bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerine göre Gülistan Doku, kaybolduğu gün saat 11.10’da Zaynal Abakarov’un çalıştığı kafeye geliyor. İkili dışarıda ayaküstü konuşuyor. Gülistan saat 11.19’da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29’da minibüse biniyor. Aynı gün telefon kayıtlarına göre 16.26’da Zaynal Abakarov’la 4 saniye ‘görüşüyor’.

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Gülistan’ın telefonunun arama ve HTS kayıtları BTK tarafından incelendi. Savcılığın BTK verileriyle yaptığı değerlendirmeye göre Gülistan’ın telefonu, kaybolduğu gün 16.26’da Zaynal tarafından arandı. Ancak telefon kapalı olduğu için konuşma olmadı ve arama telesekretere düştü. Savcılık şimdi bu telesekreter mesajının detaylarını çözmeye çalışıyor.

Ailesi yurtta başka not buldu

Gülistan’ın minibüsten Sarı Saltuk Viyadüğü-Dinar Köprüsü üzerinde indiği iddiaları üzerine de bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında Gülistan Doku’ya ait olan reçete ve not kâğıdı ele geçirildi. Bulunan not kâğıdı, Gülistan’ın diğer yazılarıyla mukayese için kriminal şubeye gönderildi.

Bu arada Diyarbakır’da yaşayan ve olayın ardından Tunceli’ye gelen Gülistan’ın ailesinin yurt odasında yaptıkları aramada ‘Vasiyetim’ başlıklı bir notu bulduğu ve bunun da soruşturma dosyasına konduğu öğrenildi. Ailenin notu bulması üzerine savcı talimatıyla yurtta arama yapan polis, Gülistan’a ait olan flash bellek, SD kart ve diğer materyallare el koydu. Gülistan Doku’yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Şehri terk etti

Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov, Tunceli Emniyeti’nde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Abakarov aynı gün şehri terk etti. Zaynal’ın polis memuru olan babası, oğlunu Alanya’ya gönderdiğini, kendisinin de yıllık izne ayrılarak ailesiyle birlikte Alanya’ya gittiğini açıkladı. Gülistan’ın ailesi ise Zaynal Abakarov’un yurtdışına kaçtığını iddia ediyor.

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DHA