Türkiye Kayıp İbrahim Gümüş'ün cansız bedeni bulundu

Kayıp İbrahim Gümüş'ün cansız bedeni bulundu

Türkiye

Kayıp İbrahim Gümüş'ün cansız bedeni bulundu

Sakarya’da işten çıktıktan sonra ortadan kaybolan İbrahim Gümüş’ün Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

14 Aralık 2021, Salı 12:41 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesinde ikamet eden İbrahim Gümüş, yaklaşık bir hafta önce iş yerindeki gece vardiyasından çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Gümüş’ten haber alamayan eşi ise Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Adeta sırra kadem basan adam için ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalar neticesinde Gümüş'ün cansız bedeni, AFAD ve dalgıç polis ekiplerince Sakarya Nehri'nde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gümüş’ün cansız bendeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İbrahim Gümüş’ün kesin ölüm sebebi ise burada yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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