Türkiye Kayıp ihbarında bulunmuşlardı! Acı haberi geldi

Kayıp ihbarında bulunmuşlardı! Acı haberi geldi

Türkiye

Kayıp ihbarında bulunmuşlardı! Acı haberi geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 45 gündür kayıp ihbarıyla aranan Mustafa Pek’in (56), cansız bedeni bir derede bulundu.

24 Ocak 2022, Pazartesi 23:18 Son Güncelleme:
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Bugün saat 10.00 sıralarında Ödemiş - Kiraz karayolu Hulusi Uçaçelik Lisesi yakınında bulunan dere yatağında, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, dere yatağında bulunan kişinin öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan araştırmada, ölü olarak bulunan kişinin 10 Aralık 2021 tarihinden bu yana mahalleli tarafından kayıp ihbarı yapılan ve akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Pek olduğu tespit edildi. Köpekler tarafından vücudunun yarısı parçalandığı belirlenen Pek'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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