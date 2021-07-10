Türkiye Kayıp iş insanının Ömer Aldırmaz'ın kaçırıldığı ortaya çıktı

Kayıp iş insanının Ömer Aldırmaz'ın kaçırıldığı ortaya çıktı

Türkiye

Kayıp iş insanının Ömer Aldırmaz'ın kaçırıldığı ortaya çıktı

Denizli'de iş görüşmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınmayan iş insanı Ömer Aldırmaz'ın kaçırıldığı ortaya çıktı. Aldırmaz polis operasyonuyla kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi’nde yaşayan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz, perşembe akşamı iş görüşmesi yapmak için Tavas ilçesine gitti. Yakınları, eve geri dönmeyen Aldırmaz'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu.

Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi. Ömer Aldırmaz'ın zorla tutulduğu yeri tespit eden polis, dün operasyon yaptı. Aldırmaz kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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