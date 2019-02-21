Kayıp işadamını temizlikçi ve oğlu öldürmüş!

İstanbul’da, ticaretle uğraşan 58 yaşındaki emekli Vedat Yöngel, üzerindeki 10 bin dolarla ortadan kayboldu. Ailesi ve polis ararken, oğluna, evde temizlikçilik yapan Stella M.’nin oğlu Varlam M.’den WhatsApp mesajı geldi. “Baban bizim evde git al” diyerek adresi de yazdı. Polis eve girdiğinde Yöngel’i gözünden vurulmuş cesedini buldu. Stella ve oğlu Varlam M.’nin olaydan sonra yurt dışına kaçtıkları, mesajı da yurt dışından gönderdikleri ortaya çıktı.

Anne ve oğlu için İnterpol’den uluslararası arama kararı çıkarılması için çalışma başlatıldı. Vedat Yöngel, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Hüsnühal Sokak'ta yaşıyordu. Geçen cumartesi evden üzerinden 10 bin dolarla çıktı. Eve dönmeyince ailesi telefonla ulaşmaya çalıştı ancak iki telefonu da kapalıydı. Oğlu Serdar Yöngel, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, babalarına ulaşamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi. Diğer oğlu Sedat Yöngel ise eve sürekli temizliğe gelen Ermenibtan vatandaşı Stella M.’den(46) şüphelendiklerini söyledi.

Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Vedat Yöngel’i bulmak için çalışma yürütürken, Stella ve oğlu Varlam M.’nin (28). Vedat Yöngel’in kaybolmasından iki gün sonra 18 Şubat 2019 günü Atatürk Havalimanından Kars’a buradan da Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gittikleri belirledi. Polis çalışmalarını sürdürürken, bir gün sonra Varlam M.’nin kullandığı telefondan Sedat Yöngel’in telefonuna bir WhatsApp mesajı geldi. Mesajda, “Baban bizim evde git al” diyerek, yaşadıkları Cerrahpaşa Mahallesi Kuyu Çıkmazı Sokak’taki evin adresini verdi. Polis hemen eve giderek içeri girdi. Banyoda Vedat Yöngel’in gözünden ve elinden vurulmuş cesedi ile karşılaştı. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, Stella ve oğlu Varlam M. için İnterpol’den uluslararası arama kararı çıkarılması için çalışma başlattı.