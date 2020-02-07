Kayıp işçiyi arama çalışmalarında mont bulundu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Dere yatağında Yılmaz'a ait olduğu düşünülen mont bulundu.

Düzce'de 4 Şubat Salı günü Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi dereye yuvarlanırken operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı. Düzce AFAD, Sakarya AFAD, Düzce UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Düzce Afet Gönüllüleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Yılmaz'ı arama çalışması başlattı.

Yılmaz'a ait olduğu düşünülüyor

Derede ve drone ile havadan yapılan arama çalışmaları 4'üncü günde de sürdürüldü. Ekipler dünkü aramalarda Aksu Deresi'nde dallara takılmış, Yılmaz'a ait olduğu tahmin edilen mont buldu.

Montun üzerinde Yılmaz'ın çalıştığı şirkete ait logonun olduğu belirtildi. Bunun üzerine ekipler, aramalarını Aksu Deresi içinde yoğunlaştırdı. Arama- kurtarma ekipleri, dere güzergahı ile bitiş noktasında oluşturulan gölette arama yapacak.

DHA