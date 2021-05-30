Türkiye Kayıp kampçı Mustafa Yıldırım'dan günlerdir haber alınamıyor

Kayıp kampçı Mustafa Yıldırım'dan günlerdir haber alınamıyor

Türkiye

Kayıp kampçı Mustafa Yıldırım'dan günlerdir haber alınamıyor

Antalya’nın Kemer ilçesine kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırım’ı arama çalışmaları sürüyor. 7 gündür haber alınamayan Yıldırım için bugün Çıralı ve Maden Koyu’nda yapılan aramalardan da sonuç alınamadı.

30 Mayıs 2021, Pazar 21:16 Son Güncelleme:
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Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi’ndeki Çıralı’da kamp alanına gelerek tatilini geçiren Mustafa Yıldırım 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Mustafa Yıldırım’dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Kayıp Mustafa Yıldırım’ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve Antalya İl Jandarma JAK Timi personeli arama çalışmalarını yaparken, İHH ve AKUT gönüllü ekipleri de ilk günden itibaren arama çalışmalarına destek verdi. Dün Adrasan’daki Korsan Koyu ve Olympos yakınlarındaki Musa Dağı’nda yapılan aramaların ardından bugün ise Kemer ilçesindeki Çıralı ve Maden Koyu’nda arama çalışmalarına devam edildi.

Yapılan çalışmalara rağmen Mustafa Yıldırım’dan herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmaların yarın da devam edeceği belirtildi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya) (DHA)

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