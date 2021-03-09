Kayıp kardeşlerin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş evlerinin arkasında bulunan inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukurda hayatlarını kaybetmiş halde bulundu.





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Kardeşlerin dedeleri Mesut Büyür, "İki torunumu, iki gözümün kökünü kaybettim. Burayı böyle yapan sorumlular cezasını bulsun" dedi. Öte yandan çocukların yerinin tespit edildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. İki kardeşin annesi Hanife Büyür, "Benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. Orayı kapatsalardı olmaz mıydı?'' diye feryat etti.

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren olay yerinde bulunan yakınlarının ise üzgün olduğu görüldü.





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Hayatını kaybeden iki kardeşin dedesi Mesut Büyür, "Saat 13.00 gibi aramaya başladık. Annelerinden ekmek arası bir şeyler alıyorlar. Anneleri de sokakta oynuyorlar sanıyor. Bir şekilde buraya geliyorlar, düşüyorlar. Gece boyunca polis, AFAD, mahalle sakinleri aradık. En son burada bulundu çocuklar. Çevreden aldığımız duyuma göre 7-8 yıldan beri inşaat halinde burası.

Dışarıda herkesin çoluk çocuğu oynuyor. Herhangi bir önlem yok. Üzerindeki tahtaymış. Yağmurda çürümüş. Çocukların cenazeleri adli tıpa gitti. Bunu böyle yapanlar, sorumlular cezasını bulsun. Ben iki torunumu, iki gözümün kökünü kaybettim." dedi.

2 ÇOCUĞUN SON GÖRÜNTÜLERİ

2 kardeşin ölmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeş sokaktan geçiyor.

ACILI ANNE: ORAYI KAPATSALARDI OLMAZ MIYDI?

Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür, "Orada daha önce oyuncak vardı. Bir hafta önce gördüler, oynadılar. Oyuncağı almak istediler. Oyuncağı aldılar getirdiler. Ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları. Dün de benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. 14.30 gibi dışarı çıktılar. Yemek yedik. İçime bir şey oturdu. Kalkamadım. Daha sonra çocukları aramaya başladım. Her yeri aradık. Saat 20.00'ye kadar aradık bulamadık. En son gece 01.00 gibi çıktılar. Orda olduklarını bilseydim aramaz mıydım? Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" diye konuştu.







