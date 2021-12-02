Türkiye Kayıp Kübra Ekin'in telefonla son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

Kayıp Kübra Ekin'in telefonla son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

Türkiye

Kayıp Kübra Ekin'in telefonla son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

Diyarbakır'da markete gitmek için eden çıkan 22 yaşındaki Kübra Ekin'den 20 gündür haber alınamıyor. Kübra Ekin'in bulunması için kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Ekin'in son görüştüğü kişileri, ifadelerine başvurmak üzere emniyete çağırdı.

02 Aralık 2021, Perşembe 12:20 Son Güncelleme:
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Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım'da alışveriş yapmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Daha sonra cep telefonundan kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu. Ekin'i bulmak için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce özel bir ekip kuruldu.



KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Her ihtimali ve detayı değerlendiren ekip, Ekin'in yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları ile evden çıkarken annesine gittiğini söylediği alışveriş merkezinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. HTS kayıtlarını inceleyen özel ekip, Ekin'in telefonla son görüştüğü kişileri de ifadelerini almak üzere emniyete davet etti.

DHA

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