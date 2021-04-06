Türkiye Kayıp liseli Yağmur her yerde aranıyor

Kayıp liseli Yağmur her yerde aranıyor

Türkiye

Kayıp liseli Yağmur her yerde aranıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve haber alınamayan 10’uncu sınıf öğrencisi Yağmur Dilan Aksu için arama çalışması başlatıldı.

06 Nisan 2021, Salı 21:35 Son Güncelleme:
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Didim Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi olan Yağmur Dilan Aksu (16) , dün saat 13.00 sıralarında, Efeler Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı. Didim Belediyesi'nde görevli babası Hüseyin Aksu, kızının eve dönmediğini öğrenince sokak sokak gezip, aradı.

Çevrede kızını bulamayan ve haber alamayan Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yağmur Dilan'dan hala haber alınamazken, arama çalışması başlatıldı. Yakınları, Yağmur Dilan Aksu'nun yerini bilen ya da görenlerden polise haber vermelerini istedi.  

Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)

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