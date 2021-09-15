Türkiye Kayıp olarak aranan adamın bina sığınağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan adamın bina sığınağında cansız bedeni bulundu

Türkiye

Kayıp olarak aranan adamın bina sığınağında cansız bedeni bulundu

Düzce'de, İbrahim Kuvancak oturduğu binanın sığınağında ölü bulundu. Kuvancak'ın ailesi 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunmuştu.

15 Eylül 2021, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Çavuşlar Mahallesi'ndeki binanın sığınağından kötü koku alan apartman sakini, şüphe üzerine polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, erkek cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede cansız bedenin, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen İbrahim Kuvancak'a ait olduğu belirlendi.

Kuvancak’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Vücudunda darp veya yara izi olmayan İbrahim Kuvancak’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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