Kayıp olarak aranan kişi, ağacın altında uyurken bulundu

Kayıp olarak aranan kişi, ağacın altında uyurken bulundu Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, hayvan otlatmaya giden ve geri dönmeyen Ali Bolat (50), ihbarla bölgeye sevk edilen 39 kişilik ekip tarafından ağacın dibinde uyurken buldu