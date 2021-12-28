Türkiye Kayıp olarak aranırken, ağaç dibinde bulundu

Kayıp olarak aranırken, ağaç dibinde bulundu

Türkiye

Kayıp olarak aranırken, ağaç dibinde bulundu

Adana Feke'de kayıp ihbarıyla aranan Mehmet Soylu (87), evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında bulundu. Soğuğa maruz kalan Soylu, ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

28 Aralık 2021, Salı 16:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Feke'nin Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Soylu'dan haber alamayan çocukları, dün komşularını aradı. Soylu'nun evde olmadığının kesinleştikten sonra Kaymakam Vahit Yılmaz'ın da talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekipleri yönlendirildi. Sarp araziye sahip mahallede dünden beri arama çalışması yürüten ekipler, bugün öğle saatlerinde Mehmet Soylu'yu evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında yatarken buldu. Soğuğa maruz kalan Soylu, sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Soylu, ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Hakan Çelik
'Pop yıldızı seçmiyoruz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Leşker-i Rumi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ne tesadüf
Rauf Tamer
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 28 Aralık 2021