Kayıp olarak aranıyordu, 16. kattan atladı!

Sivas'ta 16 katlı bir apartmanın en üst katından atlayan lise öğrencisi Münevver C. (16) yaşamını yitirdi

11 Mayıs 2019, Cumartesi 15:07 Son Güncelleme:
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Kayıp olarak aranıyordu, 16. kattan atladı!

Sivas'ta Karşıyaka Kız Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Münevver C., 16 katlı bir apartmanın en üst katına çıkarak aşağıya atladı.

Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Beton zemine düşen liseli kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Münevver C.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayrıca Münevver C.'nin dün ailesine haber vermeden evden ayrıldığı ve kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)

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