Türkiye Kayıp Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta... DNA testi ortaya çıkaracak

Kayıp Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta... DNA testi ortaya çıkaracak

Türkiye

Kayıp Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta... DNA testi ortaya çıkaracak

İstanbul Fatih'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin'nin cansız bedeni Burgazada'da bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'na gelen anne ve babası, cesedi teşhis edemedi. Aile, umutlarını sürdürürken, cesedin Makar Fedorovich Ragin olup olmadığı DNA testinden sonra ortaya çıkacak.

12 Ağustos 2021, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
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İstanbul'a 16 Temmuz'da tatil için gelen Varşova'daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ragin'in eşyaları ve belgeleri otelde kaldı. Prens Adaları'na gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Ragin'in ailesi çocuklarını bulmak için İstanbul'a geldi. Günlerdir kendisinden haber alınamayan gencin cansız bedeni, Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulundu.


Ragin'in anne ve babası bugün Adli Tıp Kurumuna geldi. Anne Anna Zhidkikh ile baba Fyodor Ragin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedi teşhis edemeyerek ölü bulunan kişinin oğulları olduğunu kabul etmediğini belirtti.

İstanbul'da aileye yardımcı olan Aygül Pashayeva, "Şu an DNA testi hazır olmadığı için aile daha oğlu olarak kabul etmiyor cesedi. Tanınır bir halde değil. Çürüme başladığı için tanınır hiçbir yanı yoktu. Teşhis edemedik. Aile üzgün ama üzülmek de istemiyorlar çünkü bu ölümü kabul etmiyorlar. Oğulları olduğunu kabul etmiyorlar yani umutları var. İçeride DNA testini bekledik. Baktık, teşhis edemedik hiçbir şekilde." dedi.

Vedat BAYRAKTAR - Uğur ŞAHİN -İbrahim MAŞE/İSTANBUL (DHA)

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