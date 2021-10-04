Çocuğunuzun dikkatini ve zihnini geliştirebilmek için kayıp şekiller oyunu ile hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

MALZEMELER

Beyaz kâğıt ya da karton, kalem, makas.

NASIL OYNANIR?

4adet büyük beyaz kâğıdın üzerine çocuğunuz ile birlikte belirli bir düzen olmadan şekiller ve semboller çizin. İsterseniz renkli kalemler ile veya daha zor olmasını isterseniz tek renk bir kalem ile bunu yapabilirsiniz. Kâğıtları doldurduktan sonra içlerinden bazı sembolleri, şekilleri seçin ve minik kartlara bu sembolleri tek tek çizin. Kartları tamamlayınca çocuğunuzdan bir kart seçerek üzerindeki sembolü büyük kâğıtlardan bulmasını isteyin.