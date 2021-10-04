Kayıp şekiller
Kayıp şekiller oyunu ile birlikte hem eğlenecek hem de çocuğunuzun düşünme- akıl yürütme becerileri pekişiyor olacak.
04 Ekim 2021, Pazartesi 13:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuğunuzun dikkatini ve zihnini geliştirebilmek için kayıp şekiller oyunu ile hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayabilirsiniz.
MALZEMELER
Beyaz kâğıt ya da karton, kalem, makas.
NASIL OYNANIR?
4adet büyük beyaz kâğıdın üzerine çocuğunuz ile birlikte belirli bir düzen olmadan şekiller ve semboller çizin. İsterseniz renkli kalemler ile veya daha zor olmasını isterseniz tek renk bir kalem ile bunu yapabilirsiniz. Kâğıtları doldurduktan sonra içlerinden bazı sembolleri, şekilleri seçin ve minik kartlara bu sembolleri tek tek çizin. Kartları tamamlayınca çocuğunuzdan bir kart seçerek üzerindeki sembolü büyük kâğıtlardan bulmasını isteyin.