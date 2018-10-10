Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında kritik gelişme

İstanbul polisi Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili 150 kamera görüntüsünü inceledi. Kapıyı net gören 2 kamera vardı. Bu kameralar, 13.14’te Kaşıkçı’nın içeri girdiğini kaydetti.

Başkonsolos Muhammed El Katibi’nin “Konsolosluğun kameraları arızalıydı” demesi üzerine de inceleme yapıldı. Kamera sistemi Filipin menşeli bir güvenlik şirketine yaptırılmış. Arıza ya da bakım için bu şirkete 1.5 yıldır hiçbir başvuruda bulunulmamış.

HAVAALANINDA SIKI ARAMA

Suudi Arabistan’dan iki özel jetle gelen 15 kişilik ekipten 7’sinin Kaşıkçı’dan yarım saat önce konsolosluğa girdiğini kameralar belirledi.

Bu ekip, konsoloslukta 2-3 saat kaldıktan sonra 3 araçla ayrılıp havaalanına gitti. Havaalanı polisi tüm ekibe üst araması yaptı. Tüm valiz ve çantalar da tekrar tekrar X-Ray cihazından geçirildi. Ayrıca uçağın içi ve kargo bölümü de didik didik arandı. Şüpheli bir şey bulunamayınca uçakların kalkışına izin verildi.

PERSONELE KAYIT CİHAZI

Öte yandan bu 15 kişilik ekip İstanbul’da Başkonsolosluğa yakın iki ayrı otelde 4 gün için rezervasyon yaptırmıştı. Ancak bir gece bile kalmadan döndüler. Diğer çarpıcı iddiaya göre de 2 Ekim’de binada çalışan 28 Türk’e, diplomat toplantısı gerekçesiyle izin verildi. 4 Ekim’de Başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı. Başkonsolosluk'taki birkaç kapının kilidinin de geçen hafta değiştirildiği öne sürüldü.

SON RÖPORTAJINDAN

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de kaybolmadan 3 gün önce BBC’ye verdiği son röportajında, “Suudi Arabistan’da eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu, insanları korkutuyor” demiş.

MÜNEVVER KARABULUT GİBİ ARANACAK

Milliyet gazetesinin haberine göre; Kaşıkçı’nın binada öldürüldüğü iddialarına ilişkin olarak da Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir’deki evde yapılan aramanın bir benzeri burada gerçekleştirilecek.

Temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullanılarak Kaşıkçı’ya ait bir iz olup olmadığı belirlenecek.

Karabulut cinayetinde de Bahçeşehir’de yapılan aramada aynı yöntemle iz sürülmüş, yapılan incelemede yoğunlukla Cem Garipoğlu’nun odasında ve tüm evin içinde kan izine rastlanmıştı. Aramaya özel ekiple birlikte K9 köpekleri de katılacak.

1.5 SAAT KALDILAR

Suudi gazetecinin kaybolmasına ilişkin polis şu ana kadar bölgedeki ev ve işyerlerine ait 150 kameranın görüntülerini inceledi. NTV’nin haberine göre polis, konsolosluğu net olarak gören 2 kamera olduğunu vurguladı. Kamera görüntülerinden 7 şüpheli tespit edildi. Bu 7 şüphelinin, Kaşıkçı’dan 30 dakika önce başkonsolosluğa girdiği ve içeride 1.5 saat kalıp 14.00 sıralarında binadan 3 araçla ayrıldığı ifade edildi. Konsolosluktan çıkan 3 aracın farklı yönlere gittiği ve bu araçlardan ikisinin plakasının tespit edildiği açıklandı.

KONUTA MI GÖTÜRÜLDÜ?

Suudilerin, Türk polisine binada detaylı arama izni vermesinin, Cemal Kaşıkçı’nın içeride öldürülmediğini gösterdiği belirtiliyor. O gün binadan ayrılan siyah renkli, camları siyah filmle kaplı Mercedes Vito marka aracın, konsolosluğa 200 metre mesafede bulunan Başkonsolos Muhammed El Katibi’nin rezidansına gittiği ve burada 4 saat kaldığı ifade edildi. O gün rezidanstaki Türk görevlilerin apar topar izne çıkarıldıkları öğrenildi. Kaşıkçı’nın siyah Vito’da olabileceği değerlendiriliyor.

1 SAATTE HAVALANDI

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan’dan İstanbul’a gelen 2 uçakla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 9 yolcu taşıyan HZ-SK2 kuyruk numaralı uçak Kaşıkçı konsolosluğa girmeden saatler önce Atatürk Havalimanı’na indi. HZ-SK1 kuyruk numaralı diğer jet ise 17.15’te Atatürk Havalimanı’na indi ve yine 18.20’de havalanıp Mısır’a gitti.

3 GÜNLÜK REZERVASYON

İlk gelen uçaktaki ekip 2 Ekim’de iki ayrı otele giriş yaptıktan sonra eşyalarını bırakıp başkonsolosluğa gitti. Otel rezervasyonları ayın 5’ine kadar olmasına rağmen aynı gün geldikleri jetle 22.46’da Birleşik Arap Emirlikleri’ne uçtular. Kaşıkçı başkonsolosluktan çıkmayınca kapıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay’a ve yetkililere haber verdi.

HİÇBİR ŞEY BULUNAMADI

İhbar üzerine harekete geçen polisin, Atatürk Havalimanı’nda bekleyen HZ-SK2 kuyruk numaralı jetin yolcularını üst aramasından geçirdiği ve bagajlarını da X-ray cihazında tekrar tekrar kontrol ettiği belirlendi. Apronda bekleyen uçağın kabini ve kargo bölümü de didik didik arandı. Aramalar temiz çıkınca, uçağın kalkışına izin verildi.