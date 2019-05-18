Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu Bursa'da, 3 gün önce tarlaya gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan zihinsel engelli İbrahim Çekmez (50) için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda, Çekmez'in ağaca asılı kazağı bulundu.