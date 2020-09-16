Kahvaltıların vazgeçilmezi: Kayısı reçeli tarifi

Kahvaltıların en sevilen lezzetlerinden birisi de kayısı reçeli tarifi. Kahvaltıya hazırlamak için kayısı reçeli tarifi arıyor ya da kayısı reçeli nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kayısı reçelinin püf noktaları için "Kayısı reçeli tarifi, kayısı reçeli nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kayısı reçeli tarifi

Kayısı reçeli malzemeleri

750 gram toz şeker

1 kg kayısı

Yarım limonun suyu

Kayısı reçeli yapılışı

Öncelikle kayısıları bol suda yıkayarak ortadan ikiye ayırın. Çekirdeklerini çıkartın ve başka bir kaba alın. Çekirdekleri çıkartılan kayısıları, orta boy bir tencerenin içine koyun. Üzerine toz şekeri ekleyin ve tencereyi hafifçe sallayın. Böylece şekerin en alt kısımlara ulaşması da sağlanır. Tencerenin kapağını kapatarak 1 gece bekletin. İsteğe göre kayısıdan çıkartılan çekirdekleri kırabilir ve içlerinde bulunan bademi de reçelin içine ekleyebilirsiniz. Ertesi gün önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte ara ara üzerindeki köpükleri alarak pişirin. Kayısılar yumuşayınca limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. Reçel sıcakken kavanozlara doldurun ve soğumaya bırakın.



