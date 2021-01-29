Kuru kayısı ve kuzu etinin buluştuğu kayısı yahnisi tarifi enfes bir yöresel lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kayısı yahnisi tarifi arıyor ya da kayısı yahnisi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kayısı yahnisi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kayısı yahnisi tarifi

Kayısı yahnisi malzemeleri

1 kilogram kuzu eti

250 gram kuru kayısı

4 kahve fincanı soyulmuş iç badem

150 gram tereyağı

2 adet kuru soğan

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı pekmez ya da bal

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Kayısı yahnisi yapılışı

Soğanları D harfi şeklinde doğrayın. Kayısıları ikiye bölün. Soğan dilimlerini kapaklı bir güvece yerleştirin. Soğan dilimlerinin üzerine etleri dizip tuz ve baharat serpin. Etlerin üzerine de kayısıları yerleştirin. Tereyağını fındık büyüklüğünde parçalara ayırıp malzemelerin üzerine yerleştirin. Bademleri de en üste serpiştirin. Pekmez ve nar ekşisini sıcak suyla açıp yemeğin üzerine gezdirin. Güvecin kapağını kapatın. Fırını 175 dereceye ayarlayıp kısa bir süre ısıttıktan sonra güveci fırına verin. En az 2-3 saat pişirdikten sonra çıkarıp sıcak servis edin.



