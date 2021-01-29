Kayısı yahnisi nasıl yapılır? Kayısı yahnisi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Nevşehir mutfağının en sevilen ve oldukça popüler olan lezzetlerinden birisi olan kayısı yahnisi evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir tarif. Yöresel lezzet düşkünleri kayısı yahnisi nasıl yapılır merak ediyor. Enfes lezzetiyle kayısı yahnisi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
29 Ocak 2021, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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Kuru kayısı ve kuzu etinin buluştuğu kayısı yahnisi tarifi enfes bir yöresel lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kayısı yahnisi tarifi arıyor ya da kayısı yahnisi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kayısı yahnisi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Kayısı yahnisi tarifi
Kayısı yahnisi malzemeleri
- 1 kilogram kuzu eti
- 250 gram kuru kayısı
- 4 kahve fincanı soyulmuş iç badem
- 150 gram tereyağı
- 2 adet kuru soğan
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kişniş
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 2 yemek kaşığı pekmez ya da bal
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
Soğanları D harfi şeklinde doğrayın. Kayısıları ikiye bölün. Soğan dilimlerini kapaklı bir güvece yerleştirin. Soğan dilimlerinin üzerine etleri dizip tuz ve baharat serpin. Etlerin üzerine de kayısıları yerleştirin. Tereyağını fındık büyüklüğünde parçalara ayırıp malzemelerin üzerine yerleştirin. Bademleri de en üste serpiştirin. Pekmez ve nar ekşisini sıcak suyla açıp yemeğin üzerine gezdirin. Güvecin kapağını kapatın. Fırını 175 dereceye ayarlayıp kısa bir süre ısıttıktan sonra güveci fırına verin. En az 2-3 saat pişirdikten sonra çıkarıp sıcak servis edin.