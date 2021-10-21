Türkiye Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilecek
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Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilecek

Türkiye

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilecek

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel alımı için sınav düzenliyor.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecektir. Söz konusu proje “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” çerçevesinde yürütülecektir.

Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ilave olarak istihdam edilecek kadın işçi için işverenlere mali destek sağlanacaktır. Proje kapsamında Merkez ve Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecektir. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecektir.

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