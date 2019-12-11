Kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiası

Tüketicilerin indirim döneminde tercih ettiği online alışveriş sitelerinde kayıtlı kredi kartları bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları üzerine Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlalinin tespit edilmediğini ifade etti.

Ekmekçi, sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktardı. Ekmekçi,"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye´de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor. Sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz" dedi.

Asılsız iddiaların olabildiğini belirtti

Sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktaran Ekmekçi, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-AA