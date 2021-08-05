Kaykaycı süper star: Sky Brown
Olimpiyatlara ilk kez eklenen kaykay yarışlarının yıldızı Sky Brown, YouTube videolarıyla öğrendiği spor sayesinde tarihe geçti. Kaykay tutkusuyla küçük yaşlarından bu yana dünya çapında fenomen olan Brown, bronz madalya kazandı.
05 Ağustos 2021, Perşembe 09:07 Son Güncelleme:
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İngiliz Sky Brown, bu yıl olimpiyat oyunlarına ilk kez eklenen kaykay yarışlarında ‘Kadınlar Park Disiplini’ kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 13 yaşına bir ay önce basan Sky, ‘Z kuşağının olimpik süper starı’ olarak görülüyor. Japonya’da doğan Sky, İngiliz pazarlamacı bir baba ile Japon ev hanımı bir annenin çocuğu.
Tutkusu babasının kaykayını görmesiyle başlayan Sky, kendini YouTube videoları izleyerek geliştirdi. Öyle ki 2016’da henüz sekiz yaşındayken ilk yarışlarına katılmaya başladı. 10 yaşında ‘dünyanın en genç profesyonel kaykaycısı’ unvanının sahibi oldu.
5 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR
Tüm başarılarını tek başına, antrenörü olmadan elde etti. Bazen prenses elbisesiyle, bazen peluş ayısı elinde kaykay yaptığı anları paylaşan Sky, sosyal medyada da ünlendi. Instagram’da 1.1 milyon takipçiyle fenomen olan Sky’ın videoları YouTube’da da 20 milyon izlenmeye ulaşıyor. Nike’ın sponsor olduğu en küçük sporcu olan Sky’ın serveti şimdiden 5 milyon doları aşıyor.
Sky, 16 ay önce antrenman yaptığı sırada geçirdiği kaza ile ölümden dönmüştü. Kaza sonrası kaykayı yasaklayan ailesini zor ikna eden Sky, “Tam tersi. O kaza beni güçlendirdi. Bu sayede madalya kazanabildim” diyor.
JAPON ÜSTÜNLÜĞÜ
Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Japonya, kaykayda madalyaları topladı. ‘Kadınlar Kaykay Park Disiplini’ yarışında altın madalya Japonya’dan Sakura Yosozumi’nin (19) oldu. İkinciliği alan 12 yaşındaki Japon kaykaycı Kokona Hiraki gümüş madalya kazandı. Annesi Japon olan Sky Brown, İngiltere adına yarıştı. Ancak yılın yarısını ABD, yarısını Japonya’da geçiriyor. Geçen hafta da ‘Kadınlar Sokak Disiplin’ yarışında altın madalyayı Japon sporcu Momiji Nishiya (13) kazanmıştı.