Kaykaycı süper star: Sky Brown

İngiliz Sky Brown, bu yıl olimpiyat oyunlarına ilk kez eklenen kaykay yarışlarında ‘Kadınlar Park Disiplini’ kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 13 yaşına bir ay önce basan Sky, ‘Z kuşağının olimpik süper starı’ olarak görülüyor. Japonya’da doğan Sky, İngiliz pazarlamacı bir baba ile Japon ev hanımı bir annenin çocuğu.

Tutkusu babasının kaykayını görmesiyle başlayan Sky, kendini YouTube videoları izleyerek geliştirdi. Öyle ki 2016’da henüz sekiz yaşındayken ilk yarışlarına katılmaya başladı. 10 yaşında ‘dünyanın en genç profesyonel kaykaycısı’ unvanının sahibi oldu.

5 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Tüm başarılarını tek başına, antrenörü olmadan elde etti. Bazen prenses elbisesiyle, bazen peluş ayısı elinde kaykay yaptığı anları paylaşan Sky, sosyal medyada da ünlendi. Instagram’da 1.1 milyon takipçiyle fenomen olan Sky’ın videoları YouTube’da da 20 milyon izlenmeye ulaşıyor. Nike’ın sponsor olduğu en küçük sporcu olan Sky’ın serveti şimdiden 5 milyon doları aşıyor.

Sky, 16 ay önce antrenman yaptığı sırada geçirdiği kaza ile ölümden dönmüştü. Kaza sonrası kaykayı yasaklayan ailesini zor ikna eden Sky, “Tam tersi. O kaza beni güçlendirdi. Bu sayede madalya kazanabildim” diyor.

JAPON ÜSTÜNLÜĞÜ

Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Japonya, kaykayda madalyaları topladı. ‘Kadınlar Kaykay Park Disiplini’ yarışında altın madalya Japonya’dan Sakura Yosozumi’nin (19) oldu. İkinciliği alan 12 yaşındaki Japon kaykaycı Kokona Hiraki gümüş madalya kazandı. Annesi Japon olan Sky Brown, İngiltere adına yarıştı. Ancak yılın yarısını ABD, yarısını Japonya’da geçiriyor. Geçen hafta da ‘Kadınlar Sokak Disiplin’ yarışında altın madalyayı Japon sporcu Momiji Nishiya (13) kazanmıştı.