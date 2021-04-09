Balkan yöresinin en sevilen tatlılarından olan kaymaçina'yı evinde yapmak ve sevdikleriyle afiyetle yemek isteyenler kaymaçina tatlısı tarifi ile ilgili olarak kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

Kaymaçina tatlısı tarifi

Kaymaçina tatlısı malzemeleri

5 adet yumurta

1.5 su bardağı tozşeker

5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Kaymaçina tatlısı yapılışı

Yumurtaları iyice çırptıktan sonra tozşeker ekleyin ve eriyene kadar birkaç dakika çırpın. Süt ve vanilya özütü ekleyip tekrar çırpın. Karışımı 20x25 cm'lik bir fırın kabına döküp, önceden ısıtılmış 160 derecede fırında 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra buzdolabında en az 4 saat beklettikten sonra servis yapın.



