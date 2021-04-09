Kaymacina tatlısı (üsküp tatlısı) tarifi: Arnavut Kaymacina tatlısı nasıl yapılır?
Balkanların en sevilen tatlılarından olan kaymaçina tatlısı tarifi, vatandaşlarımız tarafından evlerinde yapmak ve sevdiklerine sunmak isteğiyle kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırılıyor. Peki, kaymaçina tatlısı nasıl yapılır? Kaymaçina tatlısı tarifi, gerekli malzemeler, yapılışı ve püf noktası...
09 Nisan 2021, Cuma 10:54 Son Güncelleme:
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Balkan yöresinin en sevilen tatlılarından olan kaymaçina'yı evinde yapmak ve sevdikleriyle afiyetle yemek isteyenler kaymaçina tatlısı tarifi ile ilgili olarak kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.
Kaymaçina tatlısı tarifi
Kaymaçina tatlısı malzemeleri
- 5 adet yumurta
- 1.5 su bardağı tozşeker
- 5 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Kaymaçina tatlısı yapılışı
Yumurtaları iyice çırptıktan sonra tozşeker ekleyin ve eriyene kadar birkaç dakika çırpın. Süt ve vanilya özütü ekleyip tekrar çırpın. Karışımı 20x25 cm'lik bir fırın kabına döküp, önceden ısıtılmış 160 derecede fırında 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra buzdolabında en az 4 saat beklettikten sonra servis yapın.