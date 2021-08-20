Kaymakam atamaları 2021: Kaymakamlar kararnamesi açıklandı! İşte yeni kaymakam atamaları
Kaymakam atamaları 2021 kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 624 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemlerinin dikkate alınarak yapıldığı kaymakamlar kararnamesinin açıklanması merakla bekleniyordu. İşte yeni kaymakam atamaları…
20 Ağustos 2021, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Hizmet ve mazeret gereği ya da görev sürelerini tamamlayan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değişti. İşte yeni kaymakam atamaları…
KAYMAKAM ATAMALARI 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 624 mülki amirin görev yeri değiştirildi. Peki, hangi kaymakam nereye gitti? İşte, yeni kaymakam atamaları…
BUNLARI DA OKUYUN