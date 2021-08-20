Türkiye Kaymakam atamaları 2021: Kaymakamlar kararnamesi açıklandı! İşte yeni kaymakam atamaları

Kaymakam atamaları 2021: Kaymakamlar kararnamesi açıklandı! İşte yeni kaymakam atamaları

Türkiye

Kaymakam atamaları 2021: Kaymakamlar kararnamesi açıklandı! İşte yeni kaymakam atamaları

Kaymakam atamaları 2021 kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 624 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemlerinin dikkate alınarak yapıldığı kaymakamlar kararnamesinin açıklanması merakla bekleniyordu. İşte yeni kaymakam atamaları…

20 Ağustos 2021, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Hizmet ve mazeret gereği ya da görev sürelerini tamamlayan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değişti. İşte yeni kaymakam atamaları…

KAYMAKAM ATAMALARI 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 624 mülki amirin görev yeri değiştirildi. Peki, hangi kaymakam nereye gitti? İşte, yeni kaymakam atamaları…

 

 

 

 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ciddiyet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elektrik akımına kapılan Mert'i toprağa gömüp, sağlık ekibin beklediler