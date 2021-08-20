Kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Hizmet ve mazeret gereği ya da görev sürelerini tamamlayan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değişti. İşte yeni kaymakam atamaları…

KAYMAKAM ATAMALARI 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 624 mülki amirin görev yeri değiştirildi. Peki, hangi kaymakam nereye gitti? İşte, yeni kaymakam atamaları…