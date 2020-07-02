Kaymakam Gültekin: Corona virüs konusunda en güvenli ilçeyiz

Mersin'de Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, ilçede 5 kişide corona virüse rastlandığını ve bu kişilerin temasta olduğu 12 sağlık görevlisi ile 30 vatandaşın kontrol altında olduğunu açıkladı. Kaymakam Gültekin, corona virüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi olduğunu vurguladı.

Anamur ilçesinde seyyar satıcılık yapan M.Ö., ailesiyle birlikte yakınlarının Gaziantep'teki cenaze törenine katıldı. Cenaze sonrası Anamur'a dönen M.Ö. ve ailesi, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aile, corona virüs şüphesiyle hastanedeki pandemi bölümüne alındı. 4 kişilik ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

M.Ö. ve ailesinin, Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi sürerken, İlçe kaymakamı İsmail Gültekin ilçedeki corona virüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

İlçede 5 vaka var

Gültekin, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Cem Adil ile birlikte Öğretmenevi'nde basın toplantısı vakalarla ilgili bilgi verdi. Anamur'da şu anda 5 corona virüs vakası olduğunu açıklayan Gültekin, bununla ilgili 12 sağlık görevlisi ile 30 vatandaş olmak üzere 42 kişinin kontrol altına alındığını belirtti.

Bu kişilerin test sonuçlarının negatif çıktığını kaydeden Gültekin, Anamur'un, corona virüs konusunda Türkiye’nin en güvenli ilçesi olduğunu vurguladı. Kaymakam Gültekin, bakanlıkların alınmasını istediği tüm tedbirleri eksiksiz olarak uyguladıklarını dile getirdi.

DHA